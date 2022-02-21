Орловских фермеров обязали использовать правильные семена

А самых несговорчивых крестьян уже наказали штрафами.

В Орловской области в 2022 году главам крестьянских фермерских хозяйств выдано пять предписаний, обязывающих их «осуществлять высев семян, проверенных на сортовые и посевные качества». В двух случаях предписания были выдано повторно, поскольку крестьяне требования надзорного органа не выполнили. Как пояснили в пресс-службе Территориального управления Россельхознадзора, виновные уже понесли ответственность. Так, в первом случае административное дело было заведено на фермера, посеявшего 9 тонн семян озимой пшеницы собственного производства на площади 60 га.

Нарушение выразилось в том, что эти семена не имели документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества. В ТУ Россельхознадзора говорят, что подобный факт является нарушением сразу нескольких статей Федерального закона «О семеноводстве». В другом случае на аналогичном проступке попался орловский фермер, высеявший 455 кг семян озимого рапса на площади 55 га. Предприниматель их приобрел, вот только эти семена также не были проверены на сортовые и посевные качества.

Обои фермерам выдавались предписания об устранении нарушений, но требования выполнены не были. В связи с этим на них завели административные дела, которые были рассмотрены мировыми судьями. В результате несговорчивые фермеры получили штрафы и повторные предписания, которые им придется исполнять во избежание более сурового наказания. В ТУ Россельхознадзора также добавили, что в Орловской области в этом году в целом выявлена уже 21 тонна семян сельскохозяйственных растений без документов.

«Посев непроверенными семенами может повлечь за собой проникновение на поля семян неизвестного происхождения, не отвечающих требованиям государственных стандартов, засоренных в том числе и карантинными объектами, возбудителями болезней, — пояснили в ведомстве. — Это влечет за собой возникновение угрозы причинения вреда растениям, объектам окружающей природной среды, снижению урожайности и, как следствие, снижению продовольственной безопасности».

ИА «Орелград»