В особо охраняемых территориях Орловщины разрешили бить зверя

Изданы приказы о регулировании численности охотничьих ресурсов.

Сразу два похожих приказа издал руководитель департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Виктор Сенюшкин. Речь идет о так называемом регулировании численности охотничьих ресурсов, а по сути – об отстреле диких животных. Оба приказа касаются диких кабанов, причем пол и возраст этих животных для добычи не ограничен.

Более того, в период с 15 февраля по 31 декабря 2022 года без ограничений по количеству стрелять разрешено кабана на территориях вокруг свиноводческих комплексов Орловской области шириной до 10 км (радиусом до 5 км), расположенных в охотничьих угодьях и особо охраняемых природных территориях регионального значения. Охотникам при этом разрешено использовать «способы, исключающие нанесение вреда другим объектам животного мира и обеспечивающие сохранность среды их обитания», при этом допускается использование собак охотничьих пород (в случае добора раненого кабана) и живоловушек, а также охотничьего огнестрельного оружия.

Ограничения по количеству добычи пока введены только для особо охраняемой природной территории регионального значения «Нарышкинский природный парк». Она расположена в Урицком районе Орловской области. В период с 22 февраля по 31 марта 2022 года там разрешено добыть девять кабанов. Отметим, что в качестве причины, вызвавшей необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов, чиновники назвали угрозу возникновения и распространения африканской чумы свиней.

ИА «Орелград»