Беженцам из ЛНР и ДНР помогут с жильем, работой, школами и детсадами

22.2.2022 | 8:30 Новости, Общество, Политика

Стали известны условия приема беженцев из сопредельных территорий.

Как уже писал «Орелград», Орловская область готова принять до 600 человек, эвакуированных из ЛНР и ДНР в связи с резким обострением ситуации на линии соприкосновения. В связи с этим в регионе уже приняты экстренные меры. Так, создана областная комиссия по оказанию содействия в социально-бытовом устройстве лицам, вынужденно покинувшим территорию Украины и временно пребывающим на территории Орловской области. Ее возглавил губернатор Андрей Клычков. В состав комиссии вошли члены регионального правительства и представители силовых структур региона.

Также губернатор издал указ о комплексных мерах по оказанию содействия в социально-бытовом устройстве беженца из ДНР и ЛНР. Так, в перечень пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, включены санаторий «Дубрава» (100 мест для беженцев), детский спортивно-оздоровительный лагерь «Ветерок» (110), детский санаторий «Орловчанка» (160),  Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Солнышко» (60) и Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Березка» (50).

Клычков поручил подчиненным утвердить нормативную стоимость пребывания, в том числе питания и проживания беженцев, утвердить правила внутреннего распорядка в пунктах временного размещения, а также  обеспечить оказание консультативной помощи и оказывать содействие в  социально-бытовом устройстве. Кроме того, с учетом обстановки департаменту здравоохранения Орловской области поручено обеспечить оперативное тестирование приезжих на выявление новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Документом предусмотрено оказание беженцам необходимой медицинской помощи, предоставление для детей мест в школах и детсадах.  Департаменту социальной защиты поручено организовать работу выездных центров занятости населения для трудоустройства беженцев.  Департаменту информационных технологий поручено организовать работу многофункциональных центров для предоставления беженцам  необходимых государственных и муниципальных услуг. Управлению по вопросам миграции УМВД России по Орловской области рекомендовано обеспечить проведение разъяснительной работы с лицами, временно пребывающими на территории Орловской области в пунктах временного размещения, по вопросам урегулирования их правового статуса  на территории Российской Федерации.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования