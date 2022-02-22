Беженцам из ЛНР и ДНР помогут с жильем, работой, школами и детсадами

Стали известны условия приема беженцев из сопредельных территорий.

Как уже писал «Орелград», Орловская область готова принять до 600 человек, эвакуированных из ЛНР и ДНР в связи с резким обострением ситуации на линии соприкосновения. В связи с этим в регионе уже приняты экстренные меры. Так, создана областная комиссия по оказанию содействия в социально-бытовом устройстве лицам, вынужденно покинувшим территорию Украины и временно пребывающим на территории Орловской области. Ее возглавил губернатор Андрей Клычков. В состав комиссии вошли члены регионального правительства и представители силовых структур региона.

Также губернатор издал указ о комплексных мерах по оказанию содействия в социально-бытовом устройстве беженца из ДНР и ЛНР. Так, в перечень пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, включены санаторий «Дубрава» (100 мест для беженцев), детский спортивно-оздоровительный лагерь «Ветерок» (110), детский санаторий «Орловчанка» (160), Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Солнышко» (60) и Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Березка» (50).

Клычков поручил подчиненным утвердить нормативную стоимость пребывания, в том числе питания и проживания беженцев, утвердить правила внутреннего распорядка в пунктах временного размещения, а также обеспечить оказание консультативной помощи и оказывать содействие в социально-бытовом устройстве. Кроме того, с учетом обстановки департаменту здравоохранения Орловской области поручено обеспечить оперативное тестирование приезжих на выявление новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Документом предусмотрено оказание беженцам необходимой медицинской помощи, предоставление для детей мест в школах и детсадах. Департаменту социальной защиты поручено организовать работу выездных центров занятости населения для трудоустройства беженцев. Департаменту информационных технологий поручено организовать работу многофункциональных центров для предоставления беженцам необходимых государственных и муниципальных услуг. Управлению по вопросам миграции УМВД России по Орловской области рекомендовано обеспечить проведение разъяснительной работы с лицами, временно пребывающими на территории Орловской области в пунктах временного размещения, по вопросам урегулирования их правового статуса на территории Российской Федерации.

ИА «Орелград»