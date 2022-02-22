Горсовет рассмотрит размер платы за содержание жилья

Действующую плату предложили повысить на 9,08%

17 февраля на заседании профильного комитета по экономике и развитию предпринимательства депутаты вновь обратились к вопросу об изменении платы за помещение для собственников и нанимателей в многоквартирных домах, сообщается на сайте орловского горсовета народных депутатов.

Проект решения, предложенный администрацией города на январском заседании горсовета, был отклонён. После этого расчёты пересмотрели. Право собственников жилья самостоятельно определять размер платы за услуги управляющей компании не изменилось.

Размер этой платы включает в себя: плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Он определяется по решению общего собрания собственников жилых помещений.

Заместитель мэра города Алексей Степанов сообщил, что если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании не приняли решение о размере платы за содержание жилого помещения, её должен установить орган местного самоуправления.

Администрация города предложила установить платёж на уровне 15 рублей 80 копеек с 1 кв.м. в месяц. То есть, действующая плата повысится на 9,08%.

Размер этой платы не менялся с лета 2017 года, тогда как официальная инфляция – 6% ежегодно, напомнил депутат Александр Щербин.

«Это редкий компромисс, не так бьёт по карману потребителей и позволит дальше нормально работать управляющим компаниям», — заявил депутат Владимир Букалов.

«Нам надо всеми способами информировать людей, что они имеют право сами выбирать размер этой платы и через территориальные управления администрации помогать организовывать собрания собственников», — отметил зампред горсовета Сергей Швалов.

Комитет решил поддержать предложение администрации и на сессии горсовета 25 февраля предложить коллегам проголосовать за такое решение вопроса.

ИА «Орелград»