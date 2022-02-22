«Матч Премьер» стал доступен орловским пользователям экосистемы МТС на особых условиях

22.2.2022 | 14:00 Новости, Новости компаний, Спорт

Телеканал «Матч Премьер» обладает эксклюзивным правом показа матчей Российской Премьер-Лиги.

Подписка на канал «Матч Премьер» с февраля этого года доступна в стартовых пакетах «Мы МТС» и «МЫ МТС+» без дополнительной платы. Подписка позволяет эксклюзивно и в прямом эфире смотреть все матчи Российской Премьер-Лиги, матчи Кубка России и товарищеские матчи клубов РПЛ. Она также включает обзоры немецкой Бундеслиги, итальянской Серии А и французской Лиги 1.

«Экосистемные подписки «Мы МТС» и «Мы МТС+», которые объединяют в себе услуги связи и развлекательные сервисы для всей семьи, включая онлайн-кинотеатр KION, пополнились ведущим спортивным каналом. Уверен, что среди наших абонентов много ценителей спорта, в том числе футбольных болельщиков. К слову, только за последний год количество пользователей этих двух экосистемных тарифов выросло в регионе в среднем в 3 раза», – пояснил директор филиала МТС в Орловской области Юрий Мочалов.

Также «Матч Премьер» могут подключить любые абоненты МТС отдельно, с бесплатным пробным периодом на 30 дней на стримминговой платформе KION или в приложении Мой МТС в разделе «Доступные», а также в личном кабинете на сайте mts.ru. После окончания промопериода стоимость составит 299 рублей в месяц.

 

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