Орловская полиция разыскивает пострадавших от «Сберегательного союза»

22.2.2022 | 16:00 Закон и порядок, Новости

Аферисты работали в района автовокзала.

Орловская полиция устанавливает потерпевших от противоправной деятельности председателя правления КПК «Сберегательный союз» по привлечению денежных средств граждан по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 235 в период с марта 2019 по июль 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Пайщикам КПК «Сберегательный союз», которым до настоящего времени не выплачены денежные средства по ранее заключенным договорам, в том числе по тем, срок действия которых еще не истек, просьба обратиться в Следственное управление УМВД России по Орловской области по адресу: г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43А, кабинет 410, или по телефону 8 (4862) 40-03-47.

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Орелград. 2022 год

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