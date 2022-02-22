В благоустройство Орла вложат 18 миллиардов

Огромные бюджетные средства чиновники будут осваивать до 2026 года.

Мэр Орла Юрий Парахин утвердил паспорт ведомственной целевой муниципальной адресной инвестиционной программы. Ее цель сформулирована так: «социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Орел», повышение уровня и качества жизни населения, создание комфортных условий для проживания во взаимосвязи со сложившейся экономической ситуацией, с приоритетными направлениями бюджетной и социальной политики».

Решать поставленные задачи планируется за счет бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства. В частности, программа предусматривает строительство новых объектов, включая дороги и коммунальные сети. Кроме того, планируется реализация социально значимых инвестиционных проектов, которые предполагают благоустройство отдельных территорий и модернизацию имеющихся объектов.

Сроки реализации программы — 2022-2026 годы. Отвечать за нее совместно будут управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла и муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства». Освоить предстоит огромные деньги. Общий объем финансирования прогнозируется в сумме 18,913 миллиарда рублей, из которых 16,06 миллиарда должны поступить из федерального бюджета, 2,43 миллиарда – из бюджета Орловской области. Финансирование за счет средств бюджета города Орла составит 416,3 миллиона рублей.

Уже в 2022 году объем финансирования программы составит 1,414 миллиарда рублей, причем из федерального бюджета ожидается поступление 854,04 миллиона рублей. Результатом успешной реализации программы должно стать «формирование комплексной городской среды и обеспечение архитектурно-пространственной выразительности, социального, психологического и экологического комфорта и функциональной достаточности районов».

ИА «Орелград»