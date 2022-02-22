В ОЭЗ «Орел» будет построена таможенная инфраструктура

Таможня дает добро.

В особой экономической зоне промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Орел» вчера, 21 февраля, генеральный директор Корпорации Николай Шин и начальник таможни, полковник таможенной службы, Игорь Алейников обсудили предстоящее строительство таможенной инфраструктуры в ОЭЗ. На встрече также присутствовали Владимир Киссер, первый заместитель начальника таможни, полковник таможенной службы, и Лариса Ашихмина, начальник Орловского таможенного поста Курской области.

В ходе встречи был проведен осмотр участка, где будет располагаться таможенный пост и в целом территории ОЭЗ.

«Мы уже вплотную подошли к началу строительства таможенной инфраструктуры в особой экономической зоне «Орел». Сегодня с коллегами из Курской таможни детально обсудили будущие объекты, получили от специалистов полезную информацию, которая поможет нам оптимизировать процесс. Также определили этапы строительства объектов. Управляющая компания ОЭЗ «Орел» планирует уже с мая дать старт строительно-монтажным работам.

Напомню, что особый таможенный режим в ОЭЗ «Орел» является одной из важных преференций для инвесторов. К примеру, для резидентов ОЭЗ на отечественные товары вывозная таможенная пошлина не уплачивается, НДС подлежит возврату продавцу. На импортное оборудование не уплачивается ввозная таможенная пошлина и НДС», — отметил Николай Шин.