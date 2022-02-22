В Орле шесть зданий могут стать памятниками культуры

Здания принадлежат к стилям барокко и классицизма.

По сообщению издания «Орелтаймс», орловский краевед Илья Кушелев предложил Управлению по государственной охране объектов культурного наследия присвоить статус памятника шести зданиям в Орле XVIII – начала XIX вв. Здания расположены по следующим адресам: ул. 1-я Курская, 88 и дом № 14, ул. 5 Августа, 17, ул. 7 Ноября, 16, ул. Розы Люксембург, 21, пер. Воскресенский, 7.

«Все перечисленные здания обнаруживают представленный в нашем городе крайне малым числом выявленных объектов целый пласт русской архитектуры периода барокко, раннего и зрелого классицизма. Все они заслуживают государственной охраны прежде всего по критерию редкости – зданий XVIII – нач. XIX вв. в Орле единицы, а примеров жилой застройки этого времени в списках памятников почти совсем не было», — объяснил Илья Кушелев.

Чтобы оценить целесообразность предложения краеведа, по всем адресам выехали члены научно-методического Совета по объектам культурного наследия.

По разным критериям члены Совета выставляли зданиям баллы. Одни из критериев: архитектура, история, значимость для Орловской области. Результаты направили в областное Управление культуры. На этой неделе подсчёт баллов должен завершится, а после этого будет вынесено решение — включать или нет названные объекты в перечень объектов культурного наследия, и какие именно.

«О некоторых объектах, на которые мы выезжали с Советом, нам было известно и раньше. Уже поступало предложение включить их в перечень объектов культурного наследия. Всё должно решиться в ближайшее время. Уверен, что по ряду зданий решение будет положительным», — заявил член научно-методического совета по объектам культурного наследия при Управлении по госохране ОКН Орловской области Сергей Семиделихин.

ИА «Орелград»