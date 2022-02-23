В Орле в День защитников Отечества прошла торжественная церемония

Руководство Орла и области посетили стелу «Орел — город воинской славы» и бюсты героев на Бульваре Победы.

Сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества, руководители Орла и Орловской области возложили гирлянды Славы к стеле «Орёл – город воинской славы» и цветы к бюстам героев на Бульваре Победы.

В торжественной церемонии приняли участие спикер регионального парламента Леонид Музалевский, губернатор Андрей Клычков, главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, мэр Орла Юрий Парахин и спикер горсовета Василий Новиков.

Также мероприятие поддержали депутаты, чиновники, представители силовых структур, ветераны боевых действий, члены консультативного Совета ветеранов при Орловском областном Совете, молодёжных организаций, студенты и другие.

Собравшиеся почтили память погибших защитников нашего Отечества, которые беззаветно сражались за светлое будущее своих потомков минутой молчания.

Леонид Семёнович Музалевский поздравил с праздником всех жителей Орловской области и в особенности тех, кто сегодня несёт службу в Вооружённых Силах РФ, а особо тёплые слова и пожелания адресовал ветеранам:

«Уважаемые жители Орла и Орловской области, дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества! 23 февраля – праздник, который олицетворяет собой отвагу, мужество и патриотизм! Отмечая его, мы отдаем дань уважения защитникам Родины разных поколений.

Этот день символизирует собой славу российского оружия, благородство духа и героизм настоящих воинов, всех тех, кто бесстрашно и самоотверженно защищал и защищает суверенные границы нашей великой и необъятной России.

Мы по праву гордимся своими полководцами и Вооруженными силами. Гордимся нашими земляками, принявшими героическое участие в освобождении родной земли и стран Европы от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны; теми, кто с честью выполнял и выполняет воинский долг в ходе локальных вооруженных конфликтов.

Уважаемые защитники Отечества! Примите пожелания крепкого здоровья, счастья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, добра, мира и благополучия! С праздником!»

ИА «Орелград»