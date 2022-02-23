Места на орловской ярмарке разыграют путем жеребьевки

Власти райцентра Ливны назвали условия проведения праздничной торговли.

Администрация города Ливны распорядилась об организации тематической ярмарки «Праздничная». Она пройдет в указанном райцентре в период с 4 по 8 марта 2022 года и будет приурочена к празднованию Международного женского дня. Примечательно, что торговые места чиновники собираются разыграть между соискателями при помощи жеребьевки. Администрация города уже создала специальную комиссию для этого. Ее задачей является «создание для всех участников ярмарочной торговли равных условий при распределении торговых мест и создание здоровой конкурентной среды».

По условиям в жеребьевке должны принять участие все те, кто подаст заявки на торговые места. Процедуру обещают сделать открытой и общедоступной. Жеребьевка проводится в помещении, позволяющем вместить всех приглашенных заявителей, но с учетом норм социальной дистанции, установленной в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. При проведении жеребьевки допускается ведение аудио- и видеосъемки.

Ее проведут в два этапа. На первом по жребию определят номера очередности для каждого торгового места, а уже на втором будут разыграны сами торговые места. Заявители будут самостоятельно тянуть жребий, для чего их по очереди будут приглашать к жеребьевочному столу — по одному в алфавитном порядке (по фамилиям). Заключение договоров на предоставление торгового места на ярмарке производится исключительно по результатам жеребьевки на основании протокола жеребьевки и после подтверждения оплаты стоимости за предоставление торгового места. И только если после жеребьевки останутся свободные места, их будут предоставлять на основании позднее поступивших заявок.

Функции организатора ярмарки выполняет администрация города в лице комитета экономики, предпринимательства и торговли. Сама ярмарка будет работать на двух площадках: на улице Горького (Автовокзальная площадь возле павильона «Родное село») и на улице Мира (перекресток с улицей Денисова). Режим работы установлен с 8-00 до 15-00 часов ежедневно. Специализация ярмарки – реализация живых цветов и тортов. Размер платы за предоставление одного торгового места составляет 2282 рубля.

ИА «Орелград»