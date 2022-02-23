Нестационарные торговые объекты в Орле разыграют на торгах

23.2.2022 | 9:40 Новости, Экономика

Чиновники предложили бизнесу сразиться за «место под солнцем».

Администрация Орла объявила о проведении  аукциона  на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории областной столицы. Проведение торгов назначено на 18 марта 2022 года. Организовать и провести их мэр Юрий Парахин поручил управлению экономического развития. Каждый лот, а всего их будет 55, представляет собой определенное торговое место по конкретному адресу, где будет разрешено разместить определенный объект.

Так, мэрия разыграет на торгах право на торговлю при помощи лотков, тележек, низкотемпературных витрин-холодильников, автоцистерн и ролл-баров, торговых палаток, автофургонов и специализированных прицепов. Победители аукциона получат право продавать молоко на розлив, плодоовощную продукцию личных подсобных хозяйств, мясные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, искусственные цветы, товары собственного изготовления, безалкогольные напитки, попкорн и сладкую вату, квас и мороженое.

Срок работы нестационарных объектов определен с 1 апреля по 31 декабря 2022 года. Начальной ценой станет сумма аренды за участки за указанный период времени. Она установлена для каждого лота в отдельности и варьируется от 2864 до 71 596 рублей. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и необходимые документы. Они могут действовать и через своих представителей. Победителями станут те, кто предложит наибольшую цену лота. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. Победителем в этом случае объявляется единственный участник, который уплачивает стартовую цену лота.

Напомним, ранее администрация города Орла представила данные о масштабах нестационарной торговли в областном центре. Согласно им,  по состоянию на 1 января 2022 года в Орле насчитывалось 497  нестационарных торговых объектов. Из них 319 — это киоски, а 178 — павильоны. «За  2021 год общее количество нестационарных торговых объектов  возросло на семь единиц, — следует из отчета мэрии. — При этом число киосков сократилось на четыре единицы за счет их демонтажа, а количество павильонов увеличилось на 11 единиц».

ИА «Орелград»

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