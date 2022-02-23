Орловцам обещают качественную воду к 2024 году

23.2.2022 | 6:00 Новости, Экономика

Вода станет лучше за счет строительства новых объектов.

Правительство Орловской области в новой редакции утвердило паспорт региональной программы «Повышение качества водоснабжения на территории Орловской области». Ее действие рассчитано по 2024 год включительно. Основанием для разработки этого документа послужил приказ Минстроя России, утвердившего «Методические рекомендации по подготовке региональных программ по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год».  Разработчиком программы  является облдепартамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения.

Цель — повышение качества питьевой воды для населения Орловской области. В соответствии с ней установлены и целевые индикаторы, при достижении которых программа будет считаться успешно реализованной. Так, доля населения региона, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, к 2024 году должна составлять не менее 95,6 процента. При этом не менее чем 96,6 процента горожан должны быть обеспечены действительно качественной водой.

Общий объем финансирования программы составляет 505,7 миллиона рублей. Из них 445 миллионов рублей поступят из федерального бюджета на финансирование объектов, победивших в рейтинговом отборе. В этот список включены следующие объекты: станция очистки и обезжелезивания воды в поселке городского типа Кромы; строительство водовода по улице  Высоковольтной от Лужковского водовода до Кромского шоссе; станция умягчения на Комсомольском ВЗУ; станция умягчения на Окском ВЗУ; строительство водовода от улицы Авиационной до улицы генерала Родина в  Орле.

ИА «Орелград»

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