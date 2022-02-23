Орловцы за год оформили 1280 льготных ипотек

Пик ипотечного кредитования пришелся на первый квартал предыдущего года.

В Орловской области в 2021 году граждане зарегистрировали 1280 так называемых льготных ипотек. Об этом сообщила руководитель орловского управления Росреестра Надежда Кацура. Программа льготной ипотеки рассчитана до 1 июля 2022 года, хотя не исключено, что по окончании этого срока она будет продлена. На данный момент условия таковы: максимальная сумма кредита составляет 3 миллиона рублей, ставка по нему — до 7 процентов годовых. Право на льготную ипотеку имеет любой совершеннолетний гражданин РФ вне зависимости от семейного положения, наличия детей и недвижимости. Кредит можно оформить на квартиру в новостройке сроком до 20 лет с первоначальным взносом от 15 процентов, чем не преминули воспользоваться орловцы.

«В первом квартале 2021 года было зафиксировано 424 обращения, во втором – 366, в третьем — 248, а в четвертом – 242, — перечислила Надежда Кацура. — Всего за весь период действия госпрограмм льготного ипотечного кредитования в регионе зарегистрировано 2532 ипотеки, из которых 2246 — по сниженной ставке и 286 — сельских ипотек». Она отметила, что по данной программе можно приобрести квартиру только у застройщика в строящемся доме или новостройке. Она не распространяется на вторичное и индивидуальное жилье, нельзя за ее счет покупать участки под строительство частных домов.

Ранее Контрольно-счетная палата Орловской области провела анализ эффективности расходования средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Ипотека» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» за 2020 год. Было установлено, что из областного бюджета на реализацию этого проекта было потрачено 9,334 миллиона рублей. Программа предоставления льготной ипотеки жителям Орловской области в проверяемом периоде реализовалась при участии кредитной организации ПАО «Сбербанк» и застройщиков — ПАО «Орелстрой» и ООО «Специализированный застройщик «Орелстрой-2».

«Фактически в 2020 году 216 граждан Орловской области приобрели квартиры в ПАО «Орелстрой» и ООО «Специализированный застройщик «Орелстрой-2» с использованием ипотечного кредита со сниженной процентной ставкой, предоставленного ПАО «Сбербанк», что составляет 6,9 процента от общего количества предоставленных в регионе ипотечных кредитов на первичном рынке жилья», — говорится в отчете КСП.

ИА «Орелград»