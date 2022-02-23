Орловец в суде обвинил пристава в бездействии

23.2.2022 | 9:00 Закон и порядок, Новости

Житель Орла потребовал признать незаконной «волокиту» по исполнительному производству.

В Орле суд рассмотрел административный иск местного жителя, ответчиком по которому выступил судебный пристав-исполнитель. Подробности сообщает пресс-служба Северного районного суда областной столицы. Истец просил о признании незаконным бездействия по исполнительному производству о взыскании задолженности. Сам он является  взыскателем по данному делу. Мужчина пожаловался на то, что уже очень долго ждет, когда пристав взыщет в его пользу деньги с должника.

«При проведении инвентаризации исполнительных производств было установлено, что до настоящего времени взыскание задолженности не осуществлено, хотя оно находится на исполнении уже более 4-х лет, — говорится в сообщении суда. — Взыскателем подавалось заявление о проверке официального трудоустройства, пенсии и наложении ареста на долю в уставном капитале акционерного общества».

Происходящее истец, вероятно, счел своего рода волокитой. Поэтому он в суде также потребовал «обязать пристава совершить действия, направленные на исполнение требований исполнительного документа». Однако в удовлетворении иска было отказано. Суд установил, что пристав свою работу выполняет с четким соблюдением законодательства. Так, пристав направлял запросы в разные органы и организации, пытаясь разыскать имущество или расчетные счета должника, на которые можно было бы обратить взыскание. Запрашивал он и сведения о зарплате и других доходах должника.

Видимо, взыскать с последнего просто нечего, но истца такое положение дел явно не устраивает. Проиграв в суде первой инстанции, он   подал апелляционную жалобу. Там истец просил отменить решение районного суда и вынести новое, удовлетворив заявленные им требования в полном объеме. Однако апелляционная инстанция также не нашла в действиях пристава нарушений, не увидела она и признаков бездействия. В результате истец проиграл и второй суд.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования