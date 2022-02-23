Орловских священников отправили на курсы повышения квалификации

От прохождения курсов освобождены священники старше 65 лет.

В Орловской области стартовали курсы повышения квалификации священнослужителей. Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, они проводятся в архиерейской резиденции в соответствии с «Положением о курсах повышения квалификации священнослужителей Русской Православной Церкви». Данный документ был утвержден в конце 2016 года решением Священного Синода.

«По благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона руководителем курсов назначен клирик Иверского храма Орла, кандидат богословия иерей Максим Удовиченко, заместителем — руководитель информационно-аналитического отдела Орловской епархии иерей Алексей Лаушкин, — рассказали в митрополии. — Свою квалификацию в очно-дистанционном формате в течение двух недель повысят 48 священников Орловской и Ливенской епархий. Ведущие специалисты в области богословия расскажут клирикам о приходской миссиологии и проблемах современного богословия, напомнят об истории Церкви, поделятся практиками организации приходской жизни и опытом взаимодействия с государством и обществом, познакомят с актуальной документацией».

Система повышения квалификации священнослужителей была внедрена по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на основании постановления Архиерейского Собора 2013 года. Указанное выше Положение о курсах является нормативным актом, обязательным для исполнения всеми митрополиями и епархиями РПЦ. При этом такие курсы не требуют лицензирования, так как «являются формой обучения религии в контексте пункта 5 статьи 5 ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях».

«Курсы повышения квалификации священнослужителей Русской Православной Церкви являются одной из основополагающих программ системы повышения квалификации священнослужителей, направленных на повышение пастырско-богословского уровня клириков Русской Православной Церкви», — говорится в документе. Их главной целью является повышение квалификации и образовательного уровня духовенства в области православного богословия и современных особенностей церковной жизни.

В частности. священнослужителей ознакомят с «новыми методиками и технологиями в области социальной, миссионерской, катехизаторской, молодежной работы, пастырского душепопечения и др.». Отметим, что по итогам курсов проводится аттестация в форме устных и письменных экзаменов. Выпускникам выдается удостоверение общецерковного образца, копия которого направляется правящему архиерею для уведомления.

От прохождения курсов освобождаются клирики, имеющие ученые степени кандидатов и докторов богословия (теологии), священнослужители, достигшие возраста 65 лет, а также клирики, имеющие ученые степени кандидатов и докторов наук при наличии у них высшего богословского (теологическое — имеющее церковную аккредитацию) образования. Отсрочка от прохождения курсов предоставляется студентам высших духовных учебных заведений или высших учебных заведений, имеющих церковную аккредитацию.

ИА «Орелград»