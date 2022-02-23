В Орле раскрыли все изнасилования и почти все убийства

О состоянии борьбы с преступностью говорили в администрации региона.

В администрации Орловской области прошло очередное заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка. В режиме видеоконферецнии на нем прозвучало несколько докладов. Так, о состоянии правопорядка на территории Орловской области в 2021 году доложил врио начальника регионального управления МВД Виталий Власов. Он сообщил, что в отчетном периоде в результате совместной с другими правоохранительными ведомствами работы было установлено 3180 лиц, обоснованно подозреваемых в совершении преступлений. Был задержан 191 подозреваемый, скрывавшийся от следствия, дознания и суда.

Раскрыто 3761 преступление, что на 6,7 процента меньше, чем годом ранее. При этом остаток нераскрытых преступлений снизился на 8,8 процента – до 4085 преступлений. Уровень неотвратимости наказания за совершение преступлений в Орловской области не изменился по сравнению с 2020 годом. Докладчик подчеркнул, что на стабильно высоком уровне остается раскрываемость изнасилований (100 процентов), убийств (96,4 процента), фактов причинения тяжкого вреда здоровью (98 процентов), разбойных нападений (90 процентов). С незначительным снижением в динамике оказались показатели раскрываемости грабежей — 73,2 процента, что примерно на 2 процента ниже, чем годом ранее.

В целом в 2021 году в Орловской области было зарегистрировано 8151 преступление, или на 4,7 процента меньше, чем в 2020 году. При этом на 6,2 процента больше было поставлено на учет преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Произошло это в основном за счет «более активной работы по выявлению преступлений экономической и коррупционной направленности». В данном случае рост составил 13,5 процента. Уровень преступности на территории Орловской области в минувшем году составил 1124,8 преступления в расчете на каждые 100 тысяч жителей региона. Это ниже, чем в среднем по России (1371,7).

ИА «Орелград»