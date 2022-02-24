Государственный пруд под Орлом чуть не ушел в частные руки

Совершению сделки помешало только вмешательство прокуратуры.

Как сообщает Орловский районный суд, рассмотрено дело о нарушении земельного законодательства при предоставлении гражданам в аренду земельного участка с расположенным на нем водным объектом . Иск подала прокуратура, которая провела проверку. Было установлено, что по распоряжению коллегии администрации Орловской области в 2004 году недостроенный пруд вблизи санатория «Дубрава» был закреплен за ОГУП «Санаторий Дубрава» на праве хозяйственного ведения. Данное решение нашло свое отражение в реестре государственной собственности Орловской области.

Однако затем начались «странные дела». Как выяснила прокуратура, в 2016 году на основании постановления главы Неполодского сельского поселения Орловского района некой гражданке в аренду был передан земельный участок, относящийся к землям сельскохозяйственного назначения. Судя по документам, он был передан для ведения личного подсобного хозяйства. Интересно, что договор аренды успешно прошел государственную регистрацию.

В 2021 году данная гражданка подала на администрацию Орловского района в суд. Дело в том, что она хотела оформить арендованную землю в свою собственность, а чиновники ей отказали. Последние, как оказалось, были правы, так как в границах «испрашиваемого земельного участка» имеется тот самый незавершенный пруд. В ходе рассмотрения дела всплыли новые детали. Внезапно выяснилось, что спорный земельный участок каким-то образом оказался замежеван и разделен на два участка, причем второй из этих участков, на котором расположена береговая линия пруда, был передан в аренду другой гражданке. Произошло это опять-таки на основании постановления главы Неполодского сельского поселения.

В суде прокурор Орловского района сослался на нормы федерального земельного законодательства. Согласно ему, на землях, покрытых поверхностными водами, запрещено формирование земельных участков. В результате суд отменил постановления главы Неполодского сельского поселения и признал недействительными заключенные договоры аренды земельных участков. Он также постановил истребовать спорные земельные участки из незаконного владения двух гражданок.

ИА «Орелград»