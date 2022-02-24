Лишь 6 процентов орловцев зарабатывают более 1 миллиона рублей в год

Обнародованы итоги декларационной кампании 2021 года.

Управление ФНС России по Орловской области обнародовало итоги декларационной кампании 2021 года. Сообщается, что всего в регионе было подано более 75 тысяч деклараций, заполненных по форме № 3-НДФЛ. Речь идет о налоге с доходов физических лиц, то есть простых граждан. Отметим, что в 2021 году было подано почти на 10 тысяч деклараций больше, чем в 2020 году. Да и начисленная сумма налога превысила аналогичный показатель 2020 года более чем на 16 миллионов рублей и составила порядка 216 миллионов рублей.

«В структуре заявленных доходов за 2020 год наибольший удельный вес – 94 процента — по-прежнему занимают налогоплательщики, представившие декларации по форме № 3-НДФЛ с суммой дохода до 1 миллиона рублей, — сообщает региональное управление ФНС. — Как и в предыдущие годы сохраняется преобладающее количество деклараций, представленных гражданами, имеющими право на получение социальных, имущественных и инвестиционных налоговых вычетов. Количество таких деклараций составляет более 72 процентов».

Напомним, что с началом 2022 года стартовала и очередная декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц. Орловцы обязаны представить декларации по месту своего жительства. Срок их подачи истекает 4 мая 2022 года (с учетом переноса праздничных дней). За непредставление декларации предусмотрена ответственность: штраф в размере 5 процентов от неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании декларации, за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

«Кроме того, налогоплательщик может быть привлечен к ответственности в соответствии с п.1 ст.122 НК РФ в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога и будет начислена пеня за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога начиная со следующего за установленным законодательством днем уплаты налога (т.е. с 16.07.2022 года) по день исполнения обязанности по его уплате включительно», — добавили в УФНС.

ИА «Орелград»