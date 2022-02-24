Народный фронт отметил снижение цен на ПЦР-тесты в Орле

Цены в ряде лабораторий были снижены после проведенной проверки.

Как сообщает орловское региональное отделение Общероссийского народного фронта, активисты этой организации провели повторный мониторинг цен на ПЦР-тестирование в Орловской области. Напомним, первый мониторинг показал, что цены на такую услугу в регионе являются довольно высокими. Так, в конце января стоимость 12-часового теста составляла 1900-2500 рублей, 24-часового – 1500-1700 рублей. Спустя три недели активисты ОНФ провели новый опрос граждан и выяснили, что ситуация изменилась.

«В отдельных лабораториях цены на ПЦР-тесты относительно последних чисел января снизились, — говорят в региональном отделении ОНФ. — Так, сейчас средняя цена за 24-часовой тест составляет 1300 рублей. За 12-часовое ПЦР-тестирование необходимо отдать от 1700 до 1900 рублей». Таким образом, цены на данную услугу в Орловской области снизились на 300-500 рублей. Вероятно, этому способствовало сразу несколько мер.

Активисты напоминают, например, о выступлении руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова на совещании, которое провел Владимир Путин. Там ОНФ озвучил результаты мониторинга, проведенного в регионах, и заявил о необходимости снизить стоимость ПЦР-тестирования на COVID-19. Кстати, рейды орловские общественники проводили, в том числе, совместно с прокурорскими работниками.

А в начале февраля по поручению правительства страны проверку обоснованности стоимости ПЦР-тестирования в частных и государственных медицинских учреждениях во всех регионах страны провели сотрудники антимонопольной службы. Было установлено, что только на территории 23 субъектов РФ ПЦР-тестирование осуществляется исключительно в государственных лабораториях, а коммерческие лаборатории данную услугу не предоставляют.

«Стоимость стандартной услуги (24 часа, без выезда на дом) варьируется в зависимости от региона и составляет от 440 рублей (ЦФО, СКФО) до 3483 рублей (УФО), — сообщила ранее ФАС. — Фактическая среднестатистическая стоимость ПЦР-тестирования в России составляет 1345,55 рубля». По результатам проверки антимонопольная служба решила разработать методику установления рекомендованных предельных цен на ПЦР-тестирование в частных лабораториях.

«Кроме того, в целях развития конкуренции ФАС России считает целесообразным обеспечить проведение мероприятий по расширению присутствия коммерческих лабораторий (в субъектах, в которых коммерческие лаборатории отсутствуют или представлены в единичном числе)», — следует из сообщения, размещенного на сайте Орловского УФАС.

«По итогам мониторинга наши активисты отмечают снижение стоимости ПЦР-тестирования, — резюмирует руководитель регионального исполкома Народного фронта Владимир Филонов. — Сумма снизилась на 300-500 рублей. Это позволило уменьшить расходы жителей нашего региона на проведение ПЦР-теста. Однако остается ряд лабораторий, где цены остались прежними. Мы призываем их также снизить стоимость ПЦР-тестирования. Народный фронт продолжает держать вопрос на контроле».

ИА «Орелград»