Облздрав обязали закрыть доступ к опасному объекту

Решение по иску прокуратуры вынес Заводской районный суд города Орла.

Подробности процесса сообщила пресс-служба Заводского райсуда. Иск подала прокуратура, а ответчиками стали областной департамент здравоохранения и поликлиника №3. Прокурор указал, что за указанной поликлиникой на праве оперативного управления закреплено здание учебно-производственного комбината на улице Колхозной в Орле. По мнению надзорного ведомства, оно находится в «потенциально-опасном для жизни и здоровья граждан состоянии».

Из иска следовало, что «помещения здания имеют свободный доступ для третьих лиц, в том числе несовершеннолетних, поскольку в непосредственной близости располагается средняя школа №25». Проблему можно было решить без суда. Прокуратура вносила чиновникам представление с требованием принять меры по ограничению доступа к указанному зданию и обеспечению безопасности несовершеннолетних. Поскольку представление не было исполнено, был подан иск.

Также прокурор просил суд обязать департамент здравоохранения выделить денежные средства для проведения работ по ограждению территории и ограничению доступа посторонних лиц в потенциально опасное здание. Кстати, представитель поликлиники исковые требования признал. Более того, выяснилось, что поликлиника неоднократно направляла в облздрав «письма о выделении финансовых средств на обслуживание и содержание аварийного здания, которые до настоящего времени остаются без ответа».

Молчание департамента здравоохранения во многом объяснила позиция, которой его представитель придерживался в суде. Согласно ей, «поликлиника №3 несет самостоятельную имущественную ответственность по своим обязательствам». Однако суд напомнил чиновникам областного ранга, что поликлиника подведомственна департаменту здравоохранения, а финансироваться указанные мероприятия должны за счет бюджетных средств. Иск был удовлетворен полностью: облздраву отвели месяц на то, чтобы найти деньги на возведение забора и довести их до поликлиники.

Впрочем, решение проблемы может в очередной раз затянуться, ведь чиновники имеют право обжаловать вынесенное решение в апелляционной инстанции и тем самым хотя бы «потянуть время». Остается надеяться на то, что пока чиновники тянут с решением проблемы, никто из школьников на опасном объекте не пострадает. В противном случае тем же чиновникам придется отвечать, возможно, в рамках уголовного законодательства и уже перед совсем другим судом.

ИА «Орелград»