Облздрав обязали закрыть доступ к опасному объекту

24.2.2022 | 6:58 Закон и порядок, Медицина, Новости

Решение по иску прокуратуры вынес Заводской районный суд города Орла.

Подробности процесса сообщила пресс-служба Заводского райсуда. Иск подала прокуратура, а ответчиками стали областной департамент здравоохранения и поликлиника №3. Прокурор указал, что за указанной поликлиникой на праве оперативного управления закреплено здание учебно-производственного комбината на улице Колхозной в Орле. По мнению надзорного ведомства, оно находится в «потенциально-опасном для жизни и здоровья граждан состоянии».

Из иска следовало, что «помещения здания имеют свободный доступ для третьих лиц, в том числе несовершеннолетних, поскольку в непосредственной близости располагается средняя школа №25». Проблему можно было решить без суда. Прокуратура вносила чиновникам  представление с требованием принять меры по ограничению доступа к указанному зданию и обеспечению безопасности несовершеннолетних. Поскольку представление не было исполнено, был подан иск.

Также прокурор просил суд обязать департамент здравоохранения выделить денежные средства для проведения работ по ограждению территории и ограничению доступа посторонних лиц в потенциально опасное здание. Кстати, представитель поликлиники исковые требования признал. Более того, выяснилось, что поликлиника неоднократно направляла в облздрав «письма о выделении финансовых средств на обслуживание и содержание аварийного здания, которые до настоящего времени остаются без ответа».

Молчание департамента здравоохранения во многом объяснила позиция, которой его представитель придерживался в суде. Согласно ей, «поликлиника №3 несет самостоятельную имущественную ответственность по своим обязательствам». Однако суд напомнил чиновникам областного ранга, что поликлиника подведомственна департаменту здравоохранения, а финансироваться указанные мероприятия должны за счет бюджетных средств. Иск был удовлетворен полностью: облздраву отвели месяц на то, чтобы найти деньги на возведение забора и довести их до поликлиники.

Впрочем, решение проблемы может в очередной раз затянуться, ведь чиновники имеют право обжаловать вынесенное решение в апелляционной инстанции и тем самым хотя бы «потянуть время». Остается надеяться на то, что пока чиновники тянут с решением проблемы, никто из школьников на опасном объекте не пострадает. В противном случае тем же чиновникам придется отвечать, возможно, в рамках уголовного законодательства и уже перед совсем другим судом.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования