Орловский предприниматель Карпиков оказал поддержку беженцам с Донбасса

Пожертвованием в 300 тысяч рублей.

Меценат и предприниматель Олег Карпиков оказал серьезную материальную помощь благотворительному фонду, который помогает вынужденным переселенцам из ЛНР и ДНР.

По информации «Орелграда», 300 тысяч рублей были перечислены в благотворительный фонд «Российский детский фонд».

Напомним, вчера стало известно об открытии пункта сбора гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой Народных Республик. Он расположен в бывшем ДК Железнодорожников и работает ежедневно с 8 утра до 9 вечера. Орловцы, которые не могут позволить себе финансовые пожертвования, могут помочь предметами первой необходимости.

ИА «Орелград»