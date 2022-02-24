Планы Клычкова на 2023 год оказались скромнее текущих

Губернатор распределил ассигнования регионального Дорожного фонда.

Губернатор и председатель правительства Орловской области Андрей Клычков распределил бюджетные ассигнования регионального Дорожного фонда на 2023 год. Деньги предназначены на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт, а также на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. В целом на 2023 год на данный момент распределена скромная сумма – 1,31 миллиарда рублей.

Для сравнения, актуальная версия аналогичного документа на 2022 год предполагает расходы на дороги в сумме 3,544 миллиарда рублей. Гораздо скромнее, на фоне текущих работ, пока выглядят и планы по конкретным объектам. Так, губернатор на 2023 год пока определился с параметрами финансирования только одной дороги, а именно автомобильной дороги регионального значения «Сосково – Мураевка – Должонки».

На будущий год запланирована ее реконструкции со строительством обхода населенного пункта Должонки. Работы будут проводиться в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». В целом строителям предстоит возвести и реконструировать 9,3 километра дорожного полотна. На это будет потрачено 322,05 миллиона рублей, из которых федеральный бюджет выделит 206,082 миллиона, а областной бюджет – 115,968 миллиона рублей. Оставшиеся средства, а речь идет о 988,099 миллиона рублей, в 2023 году планируется направить на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также искусственных дорожных сооружений на них и элементов обустройства. Для сравнения, в 2022 году на аналогичные цели из регионального Дорожного фонда выделено 1,482 миллиарда рублей.

Ранее региональное управление МВД России сообщило, что в прошлом году по инициативе этого ведомства в Орловской области были установлены 1615 дополнительных дорожных знаков, искусственные неровности на 20-ти нерегулируемых пешеходных переходах, 3,3 километра дорожных ограждений всех типов. Кроме того, было отремонтировано и восстановлено 11,3 километра тротуаров, 10 переходов стали регулируемыми, то есть на них установили светофоры, а наружным освещением были оборудованы 29,4 километра автодорог. На федеральных трассах также было обустроено наружное освещение и установлено 340 дорожных знаков, 406 метров боковых барьерных ограждений, 276 сигнальных столбиков. На 2022 год запланировано проведение работ на 38 дорожных объектах.

ИА «Орелград»