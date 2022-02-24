Россия начала операцию по демилитаризации Украины (обновляется)

24.2.2022 | 11:45 Важное, Новости, Политика

Ранним утром Владимир Путин объявил о начале спецоперации.

Ранним утром Российская Федерация начала масштабную спецоперацию по демилитаризации соседней Украины. Об этом официально заявил Президент России Владимир Путин. По его словам, все дипломатические переговоры зашли в тупик, и нашей стране не оставили выбора кроме как решительно принудить киевский режим к миру.

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