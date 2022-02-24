В Орле заблокировали 12 «табачных» сайтов

В десяти случаях основанием для этого послужили решения судов.

В 2021 году суды в Орле получили 12 исковых заявлений, которые были поданы сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора. Данное ведомство выступило тем самым в защиту неопределенного круга потребителей. Как пояснили в Роспотребнадзоре, в исках речь шла о закрытии «табачных» сайтов – интернет-ресурсов, содержащих сведения о распространении запрещенной к реализации табачной продукции и кальянов. В ведомстве отмечают, что на этих сайтах были указаны ассортимент и цены на товар, проводились различные акции с предоставлением скидок, а также содержались подробные инструкции о том, как сделать заказ.

Напомним, в России требования к продаже табачных изделий строго регламентированы. Их дистанционная продажа не допускается. Поэтому само по себе существование «табачных» сайтов уже является незаконным. Суды удовлетворили 10 исковых заявлений управления Роспотребнадзора по Орловской области. Они признали содержание спорных ресурсов информацией, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

«Решения суда вступили в законную силу и в настоящее время данные сайты закрыты, — подчеркнули в Роспотребнадзоре. — Два сайта приостановили деятельность самостоятельно до рассмотрения дела в суде. Также в 2021 году было подано два исковых заявления в суд о ликвидации индивидуальных предпринимателей за неоднократные грубые нарушения прав потребителей, выразившиеся в нарушении обязательных требований законодательства в сфере оборота табачной продукции за продажу табачных изделий с отсутствием акцизных марок на табачной продукции и средств идентификации».

Один из этих исков еще рассматривается, а по второму уже принято решение. Исковые требования регионального управления Роспотребнадзора в данном случае были удовлетворены. Судом принято решение о ликвидации индивидуального предпринимателя, неоднократно попадавшегося на нарушении правил торговли табачной продукцией.

ИА «Орелград»