Более 8300 иностранцев очутилось в Орловской области

В регионе обнародованы данные о международной миграции.

По данным управления МВД России по Орловской области, сотрудниками полиции и других подразделений ОВД уделяется повышенное внимание за миграционной ситуацией в регионе. В настоящее время на территории Орловщины находятся 8302 иностранца, которые прибыли из 91 государства. Из них постоянно в регионе проживают 3825 человек, временно — 735. Отметим, что в прошлом году с заявлениями о предоставлении временного убежища на территории России в ОВД обратились 27 граждан других государств, в 24 случаях были приняты положительные решения. Кроме того, в отношении 29 лиц были приняты решения о продлении данного статуса, а 34 иностранца его утратили.

Также сообщается, что в семи вузах и 13-ти профессиональных образовательных организациях Орловской области проходят обучение 4003 жителя других государств. Из них на первичный учет поставлены 1506 иностранных граждан. Наибольшее их количество прибыло из Египта (539), Туркменистана (317), Таджикистана (92), Индии (78), Нигерии (64), Узбекистана (47), Камеруна (46), Сирии (39), Ливана (28) и Йемена (23). В минувшем году российское гражданство получили 1500 человек, приехавших из других стран в Орловскую область. Наибольшее их количество составляют граждане Украины (27,1 процента), Таджикистана (21,5 процента) и Армении (14,6 процента).

«В комиссию по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка обратилось 152 лица, 104 из них признаны носителями, 48 — не признаны», — сообщается в материалах УМВД. В целом в прошлом году орловскими подразделениями по вопросам миграции было оказано более 200 тысяч государственных услуг, в том числе осуществлена постановка на учет 27,6 тысячи иностранных граждан (плюс 18,4 процента по отношению к показателю 2020 года), оформлено 2994 визы (плюс 13,2 процента), 421 разрешение на временное проживание (плюс 14,1 процента) и 921 вид на жительство (минус 15,3 процента).

ИА «Орелград»