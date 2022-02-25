Детский медцентр имени Круглой пожаловался суду на срыв поставки

Учреждение просило расторгнуть договор и взыскать с поставщика неустойку.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по иску Научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям имени Круглой к обществу с ограниченной ответственностью «Омега», зарегистрированному в Екатеринбурге. Орловское медучреждение заявило сразу несколько требований. Во-первых, оно просило о расторжении гражданско-правового договора, заключенного с указанной фирмой еще летом 2018 года. Во-вторых, истец просил наложить на ответчика финансовые санкции в виде выплаты неустойки.

Остроты этому спору придал тот факт, что ответчик решением арбитражного суда Свердловской области от 30 августа 2021 года был признан банкротом. В отношении него открыто конкурсное производство. Основанием для начала процедуры стало заявление «Примсоцбанка», поданное в арбитраж еще в декабре 2020 года. Все это орловский суд учел при вынесении решения.

Из материалов дела следует, что в августе 2018 года НКМЦ им. Круглой и «Омега» заключили гражданско-правовой договор на поставку одноразовых инструментов для ЭХВЧ-аппаратов. Поставщик был обязан поставить инструмент в количестве и в соответствии с наименованиями, указанными в спецификации. Цена контракта составляла 347,7 тысячи рублей. Как следует из иска, ответчик свою обязанность не исполнил, так как не поставил товар в течение 45 дней со дня заключения договора. Медцентр направил в его адрес претензию и соглашение о расторжении договора, но это письмо «Омега» оставила без удовлетворения.

После этого медцентр обратился в суд, но своего добился лишь частично. Арбитраж постановил расторгнуть ставший ненужным гражданско-правовой договор, но во взыскании неустойки отказал. Эта часть иска даже не рассматривалась, поскольку ответчик является банкротом, а требование о неустойке оказалось нереестровым. Остается только гадать, каким могло бы быть решение суда в этой части, если бы медцентр подал иск более оперативно – до того, как фирма-ответчик стала банкротом, ведь произошло это спустя три года после срыва поставки.

ИА «Орелград»