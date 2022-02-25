Клычкову представили нового областного прокурора

В Орел приехал начальник Главного управления кадров Генеральной прокуратуры РФ Валерий Войнов.

Сегодня состоялся визит в Орел Валерия Войнова, начальника Главного управления кадров Генпрокуратуры. Он встретился с губернатором Андреем Клычковым, чтобы лично представить ему нового прокурора Орловской области — Алексея Тимошина.

Алексей Тимошин был назначен на должность 17 февраля Президентом России Владимиром Путиным. Ранее он был первым замом своего предшественника, Владислава Малкина.

«На встрече обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития Орловской области, реализации национальных проектов на территории региона, развитие межведомственного взаимодействия, а также решение приоритетных задач органов прокуратуры. В их числе — защита прав социально незащищенных категорий граждан, дольщиков, субъектов предпринимательской деятельности, обеспечение законности в сфере переселения граждан из аварийного жилья и проведения капитального ремонта, противодействие преступности, коррупции, усиление координирующей роли прокуратуры в деятельности правоохранительных органов», — рассказала пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»