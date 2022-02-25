Под Орлом нашли самогон, в 600 раз вреднее водки

Производитель опасного для здоровья напитка угодил под суд.

Вступило в законную силу решение по уголовному делу, вынесенное Верховским районным судом Орловской области в отношении местной жительницы. Она была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ, то есть в незаконной торговле спиртными напитками. Напомним, в России действует закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Согласно ему, производить спиртное на продажу и торговать им можно только при наличии государственной лицензии. При этом запрещается использование этилового спирта, произведенного из непищевого сырья.

В данном случае перед судом предстала женщина, которая в октябре 2021 года продала некоему визитеру «спиртосодержащую жидкость, не отвечающую требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Мужчина пришел к ней за самогоном, который и приобрел за 150 рублей. Женщина не знала, что покупатель действует под контролем полиции. Изготовленный ею «крепкий спиртной напиток домашней выработки» был отправлен на экспертизу, результаты которой затем были оглашены в суде.

Как это обычно и бывает в подобных случаях, самогон официально был признан несоответствующим требованиям ГОСТа «Спирт этиловый ректификованный из питьевого сырья. Технические условия». Содержание многих микроэлементов, и без того считающихся вредными для здоровья, в самогоне было превышено многократно. Достаточно сказать, что в домашнем напитке было выявлено сивушное масло, в состав которого входили пропанол и бутанол.

Содержание таких компонентов в крепком спиртном строго регламентировано ГОСТом. Однако предельный показатель в изученной экспертами спиртосодержащей жидкости оказался превышен в 611 (!) раз. Кроме того, массовая концентрация ацетальдегида была превышена в 16,6 раза, а массовая концентрация сложного эфира (метилацетата) превышена в 28,3 раза. В самогоне были обнаружены и такие вредные микропримеси, как ацетон, бензалкоголь, этиллактат, бензальдегид, фенилэталон и диэтилфталат.

В соответствии с ГОСТом «Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический метод определения подлинности», перечисленные вещества являются токсическими микропримесями, не характерными для водки и спирта. В судебном заседании подсудимая вину в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, признала. Она была наказана уголовным штрафом в размере 40 тысяч рублей.

ИА «Орелград»