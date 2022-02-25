Подведены итоги конкурса жилых комплексов, проекты ГК «ОДСК» – в победителях

25.2.2022 | 17:02 Новости, Новости компаний, Строительство

ЖК Аквамарин и ЖК Маяк.

Новостройки «ОДСК» были отмечены наградами в самом масштабном в России конкурсе жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК.

ЖК Аквамарин занял первое место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Орловской области». В той же номинации третье место досталось ЖК Маяк.

Уже первого марта победители получат свои награды. Это состоится в рамках Российской строительной недели-2022, в которой примят участие представители Минстроя России.
Отметим, что участие в конкурсе приняло более тысячи проектов от 700—800 застройщиков. В оценке объектов участвовали 400 экспертов из 52 регионов РФ. Они присваивали баллы за комплексность застройки, инфраструктуру, архитектурные и другие качества объектов. В общей сложности ЖК оценивались по 133 параметрам.

ИА «Орелград»

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