Стало известно, каким будет приют для животных в Орле

Обустройство приюта обойдется областному бюджету в 40 миллионов рублей.

«Орелгосзаказчик» при поддержке областного департамента экономического развития и инвестиционной деятельности объявил тендер на капитальный ремонт здания, расположенного на Новосильском шоссе в городе Орле. Подрядчику предстоит провести в нем не только ремонт, но и переоборудование, так как это здание планируется использовать в качестве приюта для размещения животных, отловленных на улицах. Здание давно простаивает, хотя построено оно было сравнительно недавно – в 1993 году. Эксперты оценили степень его износа в 5 процентов.

Начальная максимальная цена контракта на выполнение капитального ремонта установлена в размере 40,43 миллиона рублей. Деньги по линии вышеуказанного департамента поступят из областного бюджета. Проект переоборудования этого одноэтажного кирпичного здания уже готов. Известны и основные параметры будущего приюта. Планом предполагается обустройство нескольких функциональных блоков. Так, в состав административного блока войдут кабинет, гардероб, помещение для стирки и сушки одежды, душевая, тамбур, санузел, помещение для хранения медикаментов и комната приема пищи для персонала.

Ветеринарный блок будет включать в себя манеж-приемную, карантинное помещение, моечную-дезинфекционную, кладовую для хранения медикаментов, кабинет ветврача, операционную, стационар и изолятор. Этот блок будет иметь отдельный вход с улицы. Кроме того, в приюте оборудуют помещения для содержания животных, в том числе для их выгула, и хозяйственный блок (коридор, склад кормов, склад подстилки, электрощитовая, помещение для временного хранения биологических отходов и др.). Приют будет рассчитан на единовременное содержание внутри здания до 150 животных, при этом общее число клеток составит: для крупных собак — 13 штук; для средних собак — 47 штук; для маленьких собак — 46 штук; для кошек — 66 штук. Проектом предусмотрена перепланировка в соответствии с функциональным назначением здания, замена оконных и дверных проемов, ремонт всех помещений и фасадов здания.

Ранее пресс-служба губернатора сообщила, что в Орловской области на текущий момент отловлено более 130 животных. Они будут привиты, стерилизованы, пройдут карантин и при условии непроявления агрессии отправлены на места отлова в соответствии с действующим законодательством. В 2021 году эту процедуру прошли более 820 животных, в 2020 году — 774. Приводится и такая статистика: в 2021 году было зарегистрировано 1559 случаев нападения на людей животными без владельцев в области и 871 — в Орле. В 2022 году от таких нападений пострадало уже 126 орловцев.

ИА «Орелград»