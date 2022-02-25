В ОГУ заведующую кафедрой анатомии «взяли» за взятку

Институт естественных наук и биотехнологий ОГУ.

Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела по статье «получение взятки» в отношении заведующей кафедрой анатомии, физиологии, гигиены и экологии человека Института естественных наук и биотехнологий ОГУ. Дела объединены в одно производство.

Дело было раскрыто сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции орловской полиции. Ими было установлено, что 39-летняя женщина получила не менее 97 тысяч рублей от двух студентов за положительные оценки и зачеты. Также в пакет услуг входило написание дипломной работы и предоставление готовых ответов к вступительному экзамену в магистратуру.

По информации СК, для выполнения взятых обязательств подозреваемой также пришлось задействовать других преподавателей.

ИА «Орелград»