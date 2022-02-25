Все фракции орловского облсовета заявили о поддержке ДНР и ЛНР

Вынужденным переселенцам оказывается масштабная помощь.

По сообщению пресс-службы регионального парламента, руководители всех фракций облсовета высказались в поддержку жителей ДНР и ЛНР, которые оказались в эпицентре масштабных и пугающих событий.

Михаил Вдовин, первый заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» в Орловском областном Совете:

«На базе общественной приёмной «Единой России» в Волонтёрском центре несколько дней назад открылся пункт приёма гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Мы не ожидали такого отклика неравнодушных жителей. К нам пришли десятки людей, которые принесли продукты, предметы первой необходимости и личной гигиены, вещи. За эти три дня одна из комнат в приёмной оказалась буквально заставлена пакетами. Телефон разрывается от звонков. Предложений о помощи много.

Сегодня утром в Волонтёрский центр обратились беженцы из Донецка. Мама с младенцем рассказала, как её муж довез их до границы России и вернулся обратно. А они своим ходом добрались в Орёл к родственникам. Мы передали им продуктовый набор и необходимые вещи. Помогли совместно со службой социальной защиты оформить документы для получения денежной выплаты. Пришёл инвалид 2 группы, который приехал из Донецка несколько месяцев назад. Вернуться в ДНР сейчас не получится, а срок пребывания по документам закончился. Вместе с нашим юристом он отправился в миграционное управление УМВД, где вместе с сотрудниками полиции ему была оказана необходимая помощь.

Спасибо всем неравнодушным людям! Спасибо, что в трудный момент, пришли на помощь. Я искренне вами горжусь! И хочу отметить, что пункт сбора помощи беженцам работает с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 вечера по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д. 14. Подробную информацию можно узнать по телефону (4862) 55-48-22».

Иван Дынкович, заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов, руководитель фракции КПРФ в Орловском областном Совете народных депутатов:

«Более 600 тысяч жителей Народных республик являются гражданами Российской Федерации. Наша страна несёт прямую ответственность за их жизнь и безопасность.

В результате варварских обстрелов фашиствующих националистов городов и сёл ДНР и ЛНР, за восемь лет погибло более 15 тысяч мирных жителей. Это – настоящая трагедия для русских людей. Поэтому главная задача сегодня – это спасение и обеспечение безопасности мирного населения. В такие моменты и проявляется гражданское общество, чувство товарищества и коллективизма.

Партия КПРФ тесно взаимодействует с Губернатором и Правительством Орловской области для оперативного решения вопросов, связанных с прибытием беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Работает горячая линия Орловского обкома КПРФ по телефону 8(906)570-60-19, в городском комитете партии создан штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев.

Понимая все тяжести и проблемы нашего населения, мы видим, как орловцы стремятся помочь мирным жителям которые бегут от ужасов войны. По-другому мы не можем поступить – это наши соотечественники».

Руслан Перелыгин, руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в Орловском областном Совете:

«Партия, конечно, поддерживает, и давно говорит о том, что ЛНР и ДНР надо признавать независимыми. Что будет дальше – жизнь покажет. В ЛНР и ДНР люди не могут спокойно работать и жить. Некоторые уже привыкли жить по подвалам, а это недопустимо в современном мире. В этой ситуации мера необходимая, наших братьев надо поддержать. А последствия могут быть самые разные – от санкций до военного столкновения. Но я думаю, что Украина сейчас не в том состоянии, чтобы противостоять России. А то, что там западные партнёры в виде США подогревают обстановку – чужими руками всегда Америка воевала. Но сейчас не то состояние, чтобы вступать с Россией в конфликт, потому что, я думаю, мы в этом конфликте, в любом случае, победим».

Владислав Числов, руководитель фракции ЛДПР в Орловском областном Совете народных депутатов:

«В этой сложной для жителей ЛНР и ДНР ситуации, безусловно, необходимо поддержать беженцев из этих Республик. Депутаты фракции ЛДПР в областном совете уже обратились к неравнодушным членам партии и активистам с просьбой посильно помочь приезжающим на Орловщину. Любой житель может принести в наше отделение вещи первой необходимости. Всё собранное будет передано в пункты временного размещения. Также я обращаюсь к прибывающим беженцам, любой из вас может обратиться к нашим депутатам или в отделение ЛДПР, с вашими с проблемами и трудностями. Мы приложим все усилия, чтобы решить их!».

Иван Устинов, руководитель фракции «Партия пенсионеров за социальную справедливость» в Орловском областном Совете:

«В Луганскую и Донецкую народные Республики, где живут наши родные и близкие, друзья и родственники пришла беда. Жители всей страны протянули руку помощи нашим братьям. Мы поддерживаем политику нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Не оставим жителей ЛНР и ДНР с бедой один на один!».

Светлана Ковалёва, руководитель фракции «НОВЫЕ ЛЮДИ» в Орловском областном Совете:

«Вынужденный переселенец, беженец – очень грустные слова. Я знаю, что это такое на собственном опыте… В 1993 году моя семья была вынуждена уехать из Киргизии, где я жила до 16 лет. В один момент у нас не осталось ничего, к чему мы привыкли, наш дом, друзья, привычный уклад жизни – разрушилось всё… Но я отчётливо помню, как нам помогали люди… Нам выделили землю, где мы смогли поставить свои железные домики-бочки, с Телецентра протянули времянку электричества, и нам постоянно помогали местные жители: несли молоко, картошку, и это дало нам возможность пережить первую зиму…

Друзья, помочь тем, кто оказался в беде и нуждается в помощи очень просто. Необходимо зайти на интернет-платформу взаимопомощи –мывместе.рф На сайте каждый сможет оказать помощь людям с ДНР/ЛНР и узнать: как сделать пожертвование (открыть счёт на базе Российского Красного Креста); как стать волонтёром; как оказать помощь товаром или услугой. Пожалуйста, не проходите мимо! Добро всегда возвращается».

ИА «Орелград»