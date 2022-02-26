Кафе-бар в Орле нелегально приторговывал алкоголем

26.2.2022 | 15:00 Новости, Экономика

Владельца заведения крупно оштрафовали за «подпольную» деятельность.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению регионального департамента промышленности и торговли к индивидуальному предпринимателю о привлечении его к административной ответственности по части 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ.  Иными словами, чиновники просили наказать бизнесмена за нелегальную торговлю спиртным, «выразившуюся в обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии в помещении кафе-бара».

Как следует из материалов дела, выездная проверка в заведении прошла в октябре 2021 года по обращению одного из граждан. Интересно, что кафе-бар своей специализации не скрывал. О том, что внутри торгуют спиртным, гласила даже его вывеска. В самом кафе-баре на торговых витринах за барной стойкой находилась разнообразная алкогольная продукция, включая крепкие спиртные напитки. Спиртное было найдено и в холодильной камере.

Проверка через систему ЕГАИС показала, что продукция является легальной. Выяснилось, что бар закупал ее в обычных магазинах, а затем перепродавал своим клиентам со значительной наценкой. При этом лицензии на розничную торговлю алкоголем у заведения нет. Владелец бара этого и не отрицал. Вину он признал и просил суд назначить ему минимально возможное наказание. В результате он получил штраф в размере 50 тысяч  рублей с конфискацией изъятого спиртного, которое теперь по решению суда должно быть уничтожено.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования