Орловскую чиновницу от ЖКХ наказали за отсутствие обратной связи

Наказание понесла чиновница из Болхова, которую проверила прокуратура.

Прокуратура Болховского района огласила итоги проведенной ею проверки исполнения законодательства в сфере взаимодействия с государственной информационной системой ЖКХ (ГИС ЖКХ). Как сообщили в надзорном ведомстве, установлено, что на официальном сайте этой системы «отсутствует информация об обращениях граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, поступивших в орган местного самоуправления без использования ГИС ЖКХ и о результатах их рассмотрения».

Проверяющие сочли это нарушением закона, достойным наказания. Дело в том, что ответственность за подобное «отсутствие обратной связи» предусмотрена частью 3 статьи 13.19.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Она установлена за нарушение должностным лицом органа местного самоуправления порядка взаимодействия с государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства.

Возможное наказание варьируется от предупреждения до наложения штрафа на чиновников в размере от 5000 до 10 000 рублей. В данном случае прокуратура направила для рассмотрения в суд постановление о возбуждении производства об административном правонарушении по указанной выше статье 13.19.1 КоАП РФ. Постановлением мирового судьи судебного участка Болховского района к ответственности была привлечена и.о. начальника отдела архитектуры, строительства, дорожной деятельности, ЖКХ и транспорта районной администрации. Ей назначено минимально возможное наказание в виде предупреждения.

ИА «Орелград»