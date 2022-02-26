УФАС не дало проторговать 340 миллионов казенных рублей

Антимонопольщики не допустили заключения контрактов с нарушениями.

Глава Орловского управления ФАС России Андрей Кирьянов рассказал о работе ведомства в сфере соблюдения требований законодательства о контрактной системе при реализации национальных проектов. Он отметил, что такие сделки находятся на особом контроле орловского антимонопольного органа. Как уточнила пресс-служба УФАС, доклад целиком был представлен на Координационном совещании по обеспечению правопорядка в Орловской области, которое прошло несколько дней назад под председательством губернатора Андрея Клычкова.

В своем выступлении Кирьянов кратко осветил вопросы, связанные с правоприменительной практикой и показателями работы УФАС за 2021 год. Так, по его словам, в ходе государственного контроля управлением было не допущено заключение контрактов в рамках реализации национальных проектов с нарушением законодательства о контрактной системе на сумму более чем 340 миллионов рублей. Информация о выявленных нарушениях на постоянной основе направляется в правоохранительные органы.

«Андрей Николаевич также сообщил, что в рамках законодательной инициативы ФАС России проводится работа по унификации процедур проведения торгов, — рассказали в пресс-службе УФАС. — В настоящий момент правила проведения «отраслевых» торгов регламентируют свыше 50 нормативных актов – Земельный, Водный, Лесной, Градостроительный кодексы, а также ряд федеральных законов. Эти акты предусматривают различное регулирование, в том числе в вопросах, не имеющих отраслевой специфики, таких как: разные правила публикации информации о торгах, подачи заявок, заключения договоров, множественная регистрация участников. В большинстве «отраслевых» торгов отсутствует электронная форма».

В ведомстве напомнили, что Федеральная антимонопольная служба предлагает ввести единый порядок проведения торгов и участия в них в единой цифровой среде. Это поможет оптимизировать процедуры торгов и устранить существующую разницу в подходах к регулированию данной сферы. Планируется, что соответствующий закон вступит в силу в 2023 году. «Введение единого порядка проведения торгов, их перевод в электронную форму на ограниченное число площадок сделает торги прозрачными, конкурентными и доступными», — считает руководитель Орловского УФАС России.

ИА «Орелград»