Орловцы рассказали итальянцам о письмах Тургенева

Эпистолярный жанр XIX века был представлен на международном форуме.

Орловский государственный музей-заповедник Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново» впервые принял участие в международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы преподавания литературы». Как пояснили в музее, ее организаторами выступили Пармский государственный университет и Учебно-методический центр развития билингвизма им. Льва Толстого. Последний действует при Ассоциации «Русский дом — Италия», базирующейся в Милане.

Участники форума обсудили вопросы теории и методики преподавания литературы, в том числе русской литературы. Орловцы представили на форуме доклад на тему «Эпистолярное наследие Тургенева как образовательный аспект в проведении мероприятий в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново». Его автором стал руководитель научно-исследовательского отдела Роман Ермаков, который поведал о проведении познавательных мероприятий для разных аудиторий на основе писем Ивана Тургенева.

«В частности, занятие «Старинное письмо XIX века из Спасского-Лутовинова» раскрывает особенности эпистолярного жанра XIX века в России, а также дает участникам возможность получить практические навыки в создании письма с помощью пера и чернил, — рассказали в орловском музее-заповеднике. — Мастер-класс «Русскiй языкъ» знакомит участников с традициями и особенностями дореформенной русской грамматики на примере текста стихотворения в прозе Ивана Тургенева «Русский язык».

В музее отмечают, что первое участие в столь представительном международном форму — это значительный шаг в расширении внешних связей. Тем более что особое внимание участники конференции уделили именно современным исследованиям русской литературы.

ИА «Орелград»