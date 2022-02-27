Под Орлом ввели ограничения на работу лифтов

В лифтах запрещено перевозить строительные материалы.

Власти Орловского муниципального округа утвердили положение о порядке согласования переустройства в многоквартирных домах. Требования обязательны как для физических, так и для юридических лиц. Как и прежде, запрещено переустройство помещений, которое может снизить несущую способность конструкций, в том числе фундаментов, колонн, стен, балок, перекрытий и т.д. Также запрещена перестройка, которая может привести к нарушению режима работы вентиляционных шахт и других инженерных коммуникаций многоквартирного дома.

Все работы должны быть предварительно согласованы с профильным отделом администрации округа. Еще более важно то, что инициатор переустройства должен заручиться поддержкой других собственников помещений в МКД. Соответствующее решение должно быть оформлено протоколом общего собрания собственников. На случай, если инициатор сумеет добыть все требуемые разрешения и согласия, предусмотрен ряд дополнительных ограничений и запретов.

Так, в жилых домах запрещается проводить работы, сопряженные с шумом, в период с 23 часов вечера до 7 часов утра в рабочие дни и с 23 до 10 часов в выходные (суббота и воскресенье) и праздничные дни. Запрещается использовать пассажирские лифты для перевозки строительных материалов и отходов без упаковки. Нельзя загромождать и загрязнять строительными материалами и отходами эвакуационные пути и другие места общего пользования. Кроме того, запрещено применять при производстве работ оборудование и инструменты, вызывающие превышение допустимого уровня шума и вибрации.

ИА «Орелград»