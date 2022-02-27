Под Орлом ввели ограничения на работу лифтов

27.2.2022 | 9:04 ЖКХ, Новости

В лифтах запрещено перевозить строительные материалы.

Власти Орловского муниципального округа утвердили положение о порядке согласования переустройства в многоквартирных домах. Требования обязательны как для физических, так и для юридических лиц. Как и прежде, запрещено переустройство помещений, которое может снизить несущую способность конструкций, в том числе фундаментов, колонн, стен, балок, перекрытий и т.д.  Также запрещена перестройка, которая может привести к нарушению режима работы вентиляционных шахт и других инженерных коммуникаций многоквартирного дома.

Все работы должны быть предварительно согласованы с профильным отделом администрации округа. Еще более важно то, что инициатор переустройства должен заручиться поддержкой других собственников помещений в МКД. Соответствующее решение должно быть оформлено протоколом общего собрания собственников. На случай, если инициатор сумеет добыть все требуемые разрешения и согласия, предусмотрен ряд дополнительных ограничений и запретов.

Так, в жилых домах запрещается проводить работы, сопряженные с шумом, в период с 23 часов вечера до 7 часов утра в рабочие дни и с 23 до 10 часов в выходные (суббота и воскресенье) и праздничные дни. Запрещается использовать пассажирские лифты для перевозки строительных материалов и отходов без упаковки. Нельзя загромождать и загрязнять строительными материалами и отходами эвакуационные пути и другие места общего пользования. Кроме того, запрещено применять при производстве работ оборудование и инструменты, вызывающие превышение допустимого уровня шума и вибрации.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования