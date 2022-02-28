Беженцев в Орле будут кормить на 375 рублей в день

Областные власти определились с параметрами финансирования беженцев.

Как уже сообщал «Орелград», Орловская область в числе других регионов страны принимает у себя беженцев, эвакуированных с территорий ДНР и ЛНР. Для них созданы пункты временного размещения (ПВР). Ранее губернатор Клычков поручил подчиненным не только организовать достойный прием, но и утвердить финансовые нормативы. Это сделал, в частности, региональный департамент здравоохранения, так как часть ПВР расположены в подведомственных ему учреждениях.

Приказ об утверждении нормативной стоимости пребывания лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, издал глава департамента Сергей Шувалов. Общий норматив утвержден в размере 1300 рублей на одного человека в сутки. Из них непосредственно на питание предусмотрено 375 рублей в сутки, на проживание – 925 рублей в сутки. Отметим, что речь идет только о беженцах, находящихся в пунктах временного размещения. Контроль за исполнением приказа Шувалов оставил за собой.

Напомним, еще до начала спецоперации России на Украине в Орле была создана областная комиссия по оказанию содействия в социально-бытовом устройстве беженцам. Губернатор Андрей Клычков лично возглавил ее. В перечень пунктов временного размещения первым делом были включены санаторий «Дубрава» (100 мест для беженцев), детский спортивно-оздоровительный лагерь «Ветерок» (110), детский санаторий «Орловчанка» (160), Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Солнышко» (60) и Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Березка» (50).

Также губернатор поручил оказать беженцам необходимую помощь, в том числе с трудоустройством. Как сообщил региональный департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, в центры занятости населения оперативно был разослан приказ о подготовке к организации консультационных пунктов в местах временного пребывания беженцев. С гражданами, прибывшими из Луганска и Донецка, работают сотрудники управления труда и трех центров занятости населения тех районов, на территории которых расположены ПВР (Орловский, Покровский и Свердловский районы).

«Работа с беженцами для службы занятости не внове, — говорят в департаменте. — В 2014 году, когда беженцы впервые потянулись с территории Юго-Восточной Украины, служба занятости вела работу не только по их трудоустройству, но и по размещению. Был создан банк собственников жилья, имеющих возможность и желание безвозмездно предоставить кров беженцам. Именно тогда в регионе начала реализовываться программа переселения в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом».

ИА «Орелград»