Орловцев удивила тяжесть наказания на найденную карту

В Орле вынесен приговор в отношении двоих мужчин, расплатившихся чужой карточкой.

Как сообщает Железнодорожный районный суд города Орла, вынесен обвинительный приговор по делу о хищении денежных средств с банковской карты. В пресс-службе суда подчеркнули, что подсудимых заметно удивила суровость санкций, предусмотренных законом за подобное правонарушение. Дело в том, что они были обвинены по ч.3 ст.158 УК РФ. Как установили следствие и суд, в июле 2021 года один из подельников, прогуливаясь возле аптеки, нашел на земле оброненную кем-то банковскую карту.

О находке он рассказал своему приятелю, вместе с которым они отправились в алкомаркет. Мужчины совершили ряд покупок, расплатившись найденной банковской картой. Общая сумма покупок составила 1519 рублей. Подсудимые впоследствии возместили ущерб хозяйке карты, но он наказания их это не уберегло. В судебном заседании они вину признали, раскаялись в содеянном и пояснили, что «понимали противоправность своих действий, однако не думали, что за это преступление будет такое жесткое наказание».

Оба получили крупные уголовные штрафы в размере 100 и 110 тысяч рублей. Кроме того, с них взысканы процессуальные издержки по уголовному делу, которые составили 13 740 и 15 300 рублей соответственно. При назначении наказания суд учел смягчающие наказание обстоятельства, данные, характеризующие личность подсудимых, состояние здоровья каждого из них и обстоятельства совершения преступления. Приговор еще не вступил в законную силу, он может быть обжалован.

«Следует добавить, что это уже не первый приговор по факту хищения денежных средств с банковского счета путем траты денег с чужой банковской карты, — рассказали в пресс-службе Железнодорожного райсуда. — Законодатель отнес данные преступления к категории тяжких, санкция статьи за данное преступление предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы, при этом размер причиненного ущерба не имеет значения».

ИА «Орелград»