Орловские депутаты побывали в пунктах временного размещения беженцев

Эвакуированные жители Донбасса размещены в «Дубраве» и «Орловчанке».

Как ранее сообщал «Орелград», Орловская область стала одним из регионов, который разместил у себя вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР, а в пятницу в регион поступила группа из 361 человека. На следующий день ряд орловских депутатов посетили «Орловчанку» и «Дубраву», в которых теперь проживают дончане, и пообщались с людьми.

«Председатель Орловского областного Совета, секретарь реготделения «Единой России» Леонид Музалевский, его первый заместитель, руководитель общественной приёмной Михаил Вдовин и депутат Госдумы Ольга Пилипенко посетили пункты временного размещения: санатории «Дубрава» и «Орловчанка», выслушали просьбы эвакуированных.

На сегодняшний день в «Дубраве» находится 54 человека. Это пожилые люди и инвалиды, которым требуется медицинское наблюдение. Они уже прошли медосмотр и получают всю необходимую помощь.

Санаторий «Орловчанка» принял 121 человека, 67 из них – дети. Прибывшим в пункты временного размещения региональное отделение «Единой России» передало питьевую воду, фрукты и чайные наборы», — сообщила пресс-служба облсовета.

Отметим, что задача обеспечения беженцев всем необходимым нашла отклик у всех политических партий, общественных и благотворительных организаций. Все они предоставляют людям, пострадавшим от боевых действий одежду, еду, игрушки и многое другое.

Не остаются в стороне и энтузиасты из народа. Например, Михаил Вдовин рассказал об орловском дедушке, который принес в волонтерский пункт целый пакет шерстяных носок, которые сам же и связал для переселенцев.

Итоги визита в пункты размещения для эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик подвёл спикер областного Совета Леонид Музалевский:

«Сегодня мы выяснили, что конкретно необходимо людям, с какими проблемами они столкнулись. Это бытовые сложности, организационные, юридические и социальные вопросы. Будем решать каждую проблему индивидуально. Постараемся оказать всю необходимую помощь».

ИА «Орелград»