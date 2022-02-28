Подросток из Нарышкино вывел с пожара трех младших братьев

У двух детей ожоги первой степени.

Юный житель поселка Нарышкино не растерялся во время пожара и вывел из дома трех младших братьев.

По сообщению пресс-службы МЧС, вчера в 10.54 поступил звонок от очевидцев, которые сообщили о пожаре в деревянном доме на улице Комсомольской. Пожарные сразу же выехали на место происшествия, но еще до их прибытия подросток вывел детей из горящего дома.

Пожар был ликвидирован, а детей осмотрели врачи. У годовалого мальчика и его десятилетнего брата диагностированы ожоги первой степени. Их отпустили на амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»