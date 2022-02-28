В администрации Орловской области появилось «управление комфорта»

Положение о работе новой структуры утвердил орловский губернатор Клычков.

Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил сразу два новых положения о структурах областной администрации. Речь идет об управлениях из сферы регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения. Так, создается управление комфортной городской среды. Его основной задачей станет «участие в реализации единой государственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городской среды на территории Орловской области». Кроме того, оно будет участвовать в обеспечении нормативного правового регулирования в указанной сфере.

Функции этого управления еще шире. Кстати, в их число входит обеспечение анализа отчетности районных и городских властей, а также Регионального фонда капремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории о ходе реализации региональных адресных программ капремонта и переселения граждан из аварийного жилья. В сферу влияния управления также войдет ведение реестра квалифицированных подрядных организаций для выполнения работ по капремонту многоквартирных домов, участие в реализации национальных и федеральных проектов, формировании перечня объектов водоснабжения и водоотведения, подлежащих категорированию, и другое.

«Управление комфорта», вероятно, придет на смену управлению жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения. Клычков также утвердил новое положение об уже существующем управлении реализации государственных жилищных программ, которое было создано в прошлом году. Согласно новому положению это управление будет участвовать в реализации регионального проекта «Ипотека», программе предоставления господдержки молодым семьям для решения их жилищных проблем и др.

ИА «Орелград»