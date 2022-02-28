В Орле беженцам запретили азартные игры и оружие

28.2.2022 | 10:00 Новости, Общество

Утверждены правила внутреннего распорядка в пунктах временного размещения беженцев.

Соответствующий приказ издал региональный департамент здравоохранения. Правила внутреннего распорядка утверждены для пунктов временного размещения (ПВР) лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и временно пребывающих на территории Орловской области. Напомним, эти пункты были развернуты на базе государственных  предприятий и учреждений, подведомственных департаменту, в частности в санаториях «Дубрава» и «Орловчанка».

Правила обязывают персонал ПВР, а также самих беженцев соблюдать общепринятые нормы поведения, вежливость и корректность в общении друг с другом. Лицам, временно размещенным в ПВР, запрещается изготавливать, хранить и употреблять алкогольную продукцию, наркотические вещества и химические суррогаты, вызывающие токсикоманию и отравление. Нельзя приносить на территорию ПВР огнестрельное, холодное, газовое и травматическое оружие, а также взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, горючие вещества и жидкости.

Под запрет также попали азартные игры, пользование керосинками, керогазами и газовыми приборами. Использование электрических и обогревательных приборов в жилых помещениях допускается с разрешения администрации пункта временного размещения. Нельзя содержать в жилых помещениях ПВР животных, птиц и насекомых. В пунктах также запрещено курить — в комнатах и местах общего пользования, готовить горячую пищу в комнатах, переносить инвентарь и имущество ПВР из одной комнаты в другую, портить казенное оборудование и мебель, загромождать проходы и выходы, засорять места общего пользования, использовать открытый огонь и  вести личные переговоры по служебным телефонам ПВР.

Беженцы обязаны соблюдать правила пожарной безопасности,  санитарные нормы и правила гигиены, поддерживать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования (своими силами осуществлять уборку, мусор выносить в отведенные для этого места). В ночное время следует  соблюдать тишину в ПВР и на прилегающей к нему территории, не нарушать покой проживающих пением, громкими разговорами, включенными радиоприемниками и телевизорами, игрой на музыкальных инструментах и т.д.

ИА «Орелград»

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