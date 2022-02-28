Житель Орловской области погиб из-за неосторожности при курении

28.2.2022 | 10:33 Новости, Происшествия

Тело обнаружено вчера в Знаменском районе.

Вчера в Знаменском районе было обнаружено тело 66-летнего мужчины, который погиб из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

О пожаре стало известно в 13.04. Горела квартира в селе Красниково. По информации пресс-службы МЧС, в квартире выгорела кровать на четырех квадратных метрах.

Эксперты пришли к выводу, что вчерашнее возгорание, как и во многих аналогичных трагедиях, произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при курении.

ИА «Орелград»

 

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