Житель Орловской области погиб из-за неосторожности при курении

Тело обнаружено вчера в Знаменском районе.

Вчера в Знаменском районе было обнаружено тело 66-летнего мужчины, который погиб из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

О пожаре стало известно в 13.04. Горела квартира в селе Красниково. По информации пресс-службы МЧС, в квартире выгорела кровать на четырех квадратных метрах.

Эксперты пришли к выводу, что вчерашнее возгорание, как и во многих аналогичных трагедиях, произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при курении.

ИА «Орелград»