Общепит продавил отмену запрета на работу по ночам?

Бизнес-омбудсмен объяснил, почему ограничения для общепита в Орле отменили.

На днях в Орловской области отменили ограничения в отношении предприятий общественного питания, введенные в связи с распространением нового коронавируса. Как ранее сообщила пресс-служба губернатора, решение было принято на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения нового заболевания. Отмену запрета власти официально объяснили тем, что «в Орловской области отмечается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19, ОРВИ и гриппа, а также внебольничных пневмоний».

Однако региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей назвал совсем иную причину отмены запрета. Она опубликована на сайте правозащитника. Согласно ей, к бизнес-омбудсмену обратились индивидуальные предприниматели и руководители юридических лиц – предприятий общепита. Они попросили оказать содействие в снятии ограничения режима рабочего времени ресторанов и кафе. Напомним, областные власти запретили им работать по ночам, с 23:00 по 06:00.

В информации уполномоченного сказано, что подобные обращения приняли массовый характер. В связи с этим бизнес-омбудсмен направил в региональный оперштаб ходатайство о внесении изменений в указ губернатора в части снятия вышеуказанных ограничений. В своем ходатайстве он отметил, что «с введением указанного ограничения предприниматели несут значительные финансовые потери, что в свою очередь приводит к временному сокращению общего числа рабочих мест, задержке выплат заработной платы работникам и иным негативным последствиям».

«По итогам рассмотрения вышеуказанного вопроса, доводы бизнес-омбудсмена Орловской области были приняты во внимание, 24 февраля 2022 года ходатайство по снятию ограничения режима работы организаций общественного питания с 23:00 по 06:00 было рассмотрено на заседании штаба с последующим снятием ограничения и соответствующим внесением изменений в указ губернатора», — утверждается на сайте правозащитника.

В пресс-службе губернатора, кстати, отметили, что запрет на оказание услуг общественного питания и работу ночных клубов в период с 23:00 до 6:00 отменен при условии соблюдения противоэпидемического режима и норм социального дистанцирования. Организации и индивидуальные предприниматели должны соблюдать усиленный дезинфекционный режим и проветривать помещения. При этом обязательно соблюдение «масочного режима» посетителями и персоналом, а также использование бактерицидных облучателей-рециркуляторов для обеззараживания воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей.

ИА «Орелград»