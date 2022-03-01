Орловцы добровольно сдали огнестрельное оружие

Участникам программы добровольной сдачи оружия выплатили вознаграждения.

В 2021 году в Орловской области полицией от населения было принято на возмездной основе 28 единиц огнестрельного оружия и 170 патронов к нему. Об этом сообщил в своем итоговом докладе, оглашенном на заседании Орловского облсовета народных депутатов, начальник УМВД России по Орловской области Юрий Савенков. За указанное оружие гражданам было выплачено денежное вознаграждение в размере 236,5 тысячи рублей. Финансирование подобных мероприятий проводится по линии региональной госпрограммы «Обеспечение законности и правопорядка на территории Орловской области».

Напомним, выплата денег за оружие предусмотрена в соответствии с постановлением правительства региона, которое утвердило и размеры таких вознаграждений. Так, за добровольно сданное боевое ручное стрелковое оружие положена выплата в размере 7000 рублей за единицу, за охотничье и спортивное оружие, обрезы — 6000 рублей, пистолеты и револьверы — 2000 рублей, гранатометы — 3500 рублей, взрывчатые вещества — 1500 рублей за 100 граммов, детонаторы — 500 рублей за единицу, самодельное огнестрельное оружие — 2000 рублей за штуку.

При выдаче взрывоопасных веществ, боеприпасов (за исключением патронов), взрывателей и детонаторов во избежание несчастных случаев категорически запрещается самостоятельно их переносить и перевозить. О них следует сообщить в полицию, после чего специалисты предпримут необходимые меры для вывоза таких боеприпасов в безопасное место и последующего их уничтожения.

Отметим, что человек, добровольно сдавший оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение. Однако освобождение от ответственности возможно при условии, что с применением этого оружия не было совершено преступление, тем более — убийство. Отметим и то, что деньги за принесенное оружие выдают не сразу. По каждому экземпляру обязательно проводится криминалистическое исследование, проверка по федеральным базам данных.

«Нарезное огнестрельное оружие направляется на проведение контрольного отстрела и проверки по федеральной пулегильзотеке, — уточнили в УМВД. — Только после проведения всех необходимых проверок и рассматривается вопрос о выплате денежного вознаграждения».

В ведомстве также подчеркнули, что речь идет именно о добровольной сдаче, а не об изъятии или конфискации. К слову, за незаконный оборот оружия можно получить 8 лет тюрьмы. Согласно статистике, в прошлом году в Орловской области в сфере противодействия незаконному обороту оружия и боеприпасов было выявлено 125 преступлений. С его применением либо использованием совершено 17 преступлений. В рамках расследования уголовных дел было изъято 42 единицы огнестрельного оружия и 670 боеприпасов.

ИА «Орелград»