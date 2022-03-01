Орловский округ получил герб с аллегориями

Официальный символ согласовали депутаты Окружного совета.

Депутаты единогласно проголосовали за принятие решения «Об официальных символах (гербе и флаге) муниципального образования Орловский муниципальный округ Орловской области». Об этом сообщили власти Орловского района, который продолжает свое преображение в округ, начатое в прошлом году. Из документа, одобренного местными парламентариями, следует, что новый герб подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. Его геральдическое описание выглядит так:

«В лазоревом поле с составной злато-зеленой каймой, поверх всего — сидящий на серебряном ключе о двух бородках, положенном в пояс на возникающей зубчатой двухъярусной башне того же металла, черный орел с золотыми клювом и лапами, увенчанный закрытой короной того же металла, распростерший правое крыло и сложивший левое». Предварительно до депутатов довели обоснование указанной символики.

Из него следует, что территория нынешнего Орловского муниципального округа была заселена много столетий назад. Об этом красноречиво свидетельствуют многочисленные памятники археологии. На территории округа находился летописный город Спащь – ровесник Москвы. Многие населенные пункты известны с XVI столетия. Особенностью округа является то, что он пригородный. Его культура, история, экономика неразрывно связана с городом Орлом. Это нашло отражение и в гербе. Так, орел, сидящий на городской башне и держащий ключ, символизирует ключевую роль округа в жизни областного центра. Образно говоря, не пройдя округ в город Орел не попасть.

Символика каймы в новом гербе многозначна: кайма дополняет символику герба города Орла, показывая округ, окружающий город со всех сторон. С другой стороны, кайма, составленная из золотых и зеленых частей, аллегорически показывает сельскохозяйственную направленность экономики округа, отражая аллегорически поля с посевами и спелые нивы. А кайма, подобная кольцу и составленная из частей в неразрывное целое, символизирует округ, в состав, которого вошел ряд сельских и городское поселение.

Что касается цветов, использованных для создания герба, то они тоже символичны. Так, золото (желтый цвет) – это символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта. Зеленый цвет – символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста. Серебро (белый цвет) – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания. Лазоревый (голубой) цвет – символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений. Черный цвет – символ плодородия, мудрости, скромности, вечности бытия.

ИА «Орелград»