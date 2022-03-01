Стало известно, кто будет руководить Орловской областью

Привычное слово «губернатор» может постепенно отойти в прошлое.

Орловский облсовет народных депутатов на своем очередном заседании в первом чтении обсудил проект внесения изменений в Устав (основной закон) региона. Документ получился объемным, поскольку предполагается внесение в него достаточно большого количества правок. Многие из них имеют системный характер. Новшество связано с принятием Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Последний был принят в развитие изменений, внесенных в Конституцию РФ по результатам общероссийского голосования, состоявшегося 1 июля 2020 года.

Новый закон заменит устаревший ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ». Он закрепляет принцип единства системы публичной власти в Российской Федерации, реализация которого призвана повысить эффективность взаимодействия всех уровней власти — федерального, регионального и местного. Считается, что это позволит более качественно решать задачи, стоящие перед чиновниками, а также усилит контроль за их деятельностью и повысит ответственность самих представителей органов власти.

Федеральным законом предусматривается изменение некоторых элементов статуса высшего должностного лица регионов. Это нашло отражение в проекте внесения поправок в Устав. Согласно им, высшим должностным лицом будет не губернатор, а глава Орловской области. Соответственно, органами исполнительной власти специальной компетенции станут администрация главы и правительства Орловской области, профильные департаменты и управления областной администрации.

Также будет обновлен перечень должностей, которые будут считаться государственными. К ним отнесены должности главы Орловской области, председателя Орловского областного Совета народных депутатов и других членов регионального парламента, заместителей главы региона, мировых судей, председателя и членов облизбиркома, председателя и аудиторов областной Контрольно-счетной палаты, а также всех трех уполномоченных по защите прав. Лицом, замещающим государственную должность Орловской области, по новому Уставу сможет быть только гражданин РФ, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство. На государственных чиновников в регионе будут распространяться ограничения, запреты и обязанности, установленные законодательством РФ о противодействии коррупции и другими федеральными законами.

ИА «Орелград»