 «Юность» крупно заплатит за битый шифер

Суд подтвердил законность и справедливость штрафа для агрофирмы.

В Орловской области суд подтвердил законность и обоснованность постановления управления Россельхознадзора в отношении сельхозпредприятия, нарушившего земельное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Речь идет о споре земельных инспекторов с агропромышленной корпорацией «Юность». Он тянется с сентября 2021 года. Тогда в рамках выездного обследования, говорят в управлении Россельхознадзора, был осмотрен земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный на территории Должанского района. Земля принадлежит указанному предприятию на праве собственности.

«В рамках осмотра установлены факты захламления части земельного участка зерноотходами и бытовыми отходами (битый шифер, доски, пластиковые бутылки, изделия из пластмассы и т.д.), — рассказали в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. — Кроме того, вокруг свалок имелось зарастание сорной травянистой растительностью с основным видовым составом: пырей ползучий».

Решение по итогам проверки было принято в декабре 2021 года. Управление Россельхознадзора наложило на «Юность» административный штраф в размере 410 тысяч рублей. Компания сочла такое наказание слишком суровым и попыталась добиться его смягчения. Она обратилась в Ливенский районный суд с заявлением о снижении суммы штрафа до 200 тысяч рублей. Это вдвое меньше минимального размера штрафа, предусмотренного санкцией ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, отмечают специалисты. Суд вынес свое решение только сейчас, оставив жалобу агрофирмы без удовлетворения.

ИА «Орелград»